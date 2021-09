Bayonne CCI Bayonne Pays Basque Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes et Job Dating au CFA de la CCI Bayonne Pays Basque CCI Bayonne Pays Basque Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

VISEZ PLUS HAUT AVEC L’APPRENTISSAGE ET LE CFA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE! Pour sa deuxième rentrée, le CFA de la CCI Bayonne Pays Basque vous ouvre ses portes et vous présente ses 3 formations accessibles par la voie de l’apprentissage. _A la recherche d’une formation? Vous souhaitez vous orienter vers les secteurs porteurs du commerce, de l’administratif ou du digital ?_ Rencontrez nos équipes, découvrez nos formations et rejoignez la nouvelle promo d’apprentis pour la rentrée 2021 : – Assistant(e) de Direction (Bac+2) – Responsable de Développement Commercial (Bac+3/4) – Chef de Projet Web & Stratégie Digitale (Bac+3/4) Pour cela, rendez-vous aux Portes Ouvertes le 15 Septembre 2021 de 17h à 19h au CFA de la CCI Bayonne Pays Basque! A cette occasion: >> Rencontrez nos experts pour découvrir nos formations, >> Trouvez votre futur employeur en participant au Job-dating, >> Faites partie de l’aventure pour cette nouvelle rentrée 2022 au CFA de la CCI Bayonne Pays Basque !

Inscriptions en ligne.

Découvrez nos formations, rencontrez nos conseillers et trouvez votre contrat d’apprentissage pour la rentrée du CFA de la CCI Bayonne Pays Basque! CCI Bayonne Pays Basque 50/51 allées Marines, Bayonne Bayonne Allées Marines Pyrénées-Atlantiques

2021-09-15T17:00:00 2021-09-15T19:00:00

