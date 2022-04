Portes ouvertes et fête des plantes à Saint-Clément Cudos, 14 mai 2022, Cudos.

Portes ouvertes et fête des plantes à Saint-Clément Domaine de Labeyrie Collège et lycée Saint-Clément Cudos

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 Domaine de Labeyrie Collège et lycée Saint-Clément

Cudos Gironde

EUR L’établissement Saint Clément organise une journée portes ouvertes et fête des plantes.

Au programme : balades pour repérer les plantes comestibles (à 10h30 et 15h30), troc et vente de plantes. Ateliers : peinture végétale et fabrication de mini jardinières, ateliers pédagogiques, récupération de graines, création de sachets, etc.

+33 5 56 25 42 87

