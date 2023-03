PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATIONS DE SÉRIGRAPHIE À L’ATELIER/BOUTIQUE LA FRICHE La Friche Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATIONS DE SÉRIGRAPHIE À L’ATELIER/BOUTIQUE LA FRICHE La Friche, 31 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges . PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATIONS DE SÉRIGRAPHIE À L’ATELIER/BOUTIQUE LA FRICHE 29 rue de la gare La Friche Saint-Dié-des-Vosges Vosges La Friche 29 rue de la gare

2023-03-31 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-01 19:00:00 19:00:00

La Friche 29 rue de la gare

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Ouverture de l’atelier/boutique et démonstrations de sérigraphie à l’occasion des journées Européennes des métiers d’arts. +33 7 68 58 41 29 ©ST

La Friche 29 rue de la gare Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges La Friche 29 rue de la gare Ville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges Lieu Ville La Friche 29 rue de la gare Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges /

PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATIONS DE SÉRIGRAPHIE À L’ATELIER/BOUTIQUE LA FRICHE La Friche 2023-03-31 was last modified: by PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATIONS DE SÉRIGRAPHIE À L’ATELIER/BOUTIQUE LA FRICHE La Friche Saint-Dié-des-Vosges 31 mars 2023 29 rue de la gare La Friche Saint-Dié-des-Vosges Vosges La Friche Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges