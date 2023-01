PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATION : SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Bellevigne-les-Châteaux

Maine-et-Loire

PORTES OUVERTES ET DÉMONSTRATION : SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR
2023-03-19
Salle des Paillons Chacé
Bellevigne-les-Châteaux
Maine-et-Loire

2023-03-19 – 2023-03-19

Salle des Paillons Chacé

Bellevigne-les-Châteaux

Maine-et-Loire Bellevigne-les-Châteaux Le Système D’Échange Local (SEL) est une pratique d’échange de biens, de services et de connaissances sans recours à l’argent. A titre d’exemples : – Initiation à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et/ou médicinales – Réalisation de macérât huileux, alcoolature, onguents à base de plantes – Réalisation de cosmétiques sans perturbateurs endocriniens – Initiation au cartonnage, à la réalisation de boîtes ou meubles en carton – Initiation à la réalisation de boucles d’oreilles, en papier, en origami, en perles, en cuir – Initiation au tricot et à la couture – Initiation à la Lactofermentation des légumes – Savoir faire des cartes mentales : principes de bases et des exemples. – Le B.A. BA de la génétique – Atelier autour du zéro déchet à la maison – Introduction à la sauvegarde de données Pique-nique à midi. Apporter et partager, n’oubliez pas verres et couverts ! Les Membres du Système d’Echange Local (SEL) du sud-saumurois Tuffe et Faluns partagent leurs savoirs et savoir-faire et renseignent les intéressés sur le système d’échange local. +33 6 84 48 95 00 http://tuf.faluns.free.fr/ Salle des Paillons Chacé Bellevigne-les-Châteaux

