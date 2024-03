Portes ouvertes et Carnaval 2 Rue du Pré de la Dame 56130 Ferel Ferel, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes et Carnaval L’Ecole Notre Dame de Férel propose son carnaval 2024 ! Défilé des enfants dans les rues de la commune, suivi d’un pot de l’amitié ! Samedi 6 avril, 10h00 2 Rue du Pré de la Dame 56130 Ferel Gratuit: 0

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:00:00+02:00

02 99 90 04 49
eco56.nd.ferel@enseignement-catholique.bzh
https://ndferel.toutemonecole.fr/

