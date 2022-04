PORTES OUVERTES ET BALADES À PIEDS OU EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou Terranjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Terranjou

PORTES OUVERTES ET BALADES À PIEDS OU EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou, 23 avril 2022, Terranjou. PORTES OUVERTES ET BALADES À PIEDS OU EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien – Notre Dame d’Allençon Terranjou

2022-04-23 – 2022-04-24 Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien – Notre Dame d’Allençon

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou Maine-et-Loire 5 EUR Nous vous accueillons lors de nos traditionnelles portes ouvertes, l’occasion de découvrir-redécouvrir notre gamme et nos millésimes 2021 et préparez vos repas estivaux ! Vous aimez bouger, déguster, découvrir ? Venez rencontrer le vignoble du Domaine de Terrebrune, le métier de viticulteur, le travail de la vigne, la vinification et bien entendu le produit fini avec une dégustation ! Un circuit de 15 kilomètres vous attend afin de vous expliquer l’évolution et les travaux liés à la vigne en trottinettes électriques ou à pieds à vous de choisir ?! Pensez à réserver. Venez découvrir notre gamme de vins et notre vignoble, les paysages et le chai du Domaine de Terrebrune en trottinette électrique tout terrain ou à peids ! domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr +33 2 41 54 01 99 http://www.domainedeterrebrune.fr/ Nous vous accueillons lors de nos traditionnelles portes ouvertes, l’occasion de découvrir-redécouvrir notre gamme et nos millésimes 2021 et préparez vos repas estivaux ! Vous aimez bouger, déguster, découvrir ? Venez rencontrer le vignoble du Domaine de Terrebrune, le métier de viticulteur, le travail de la vigne, la vinification et bien entendu le produit fini avec une dégustation ! Un circuit de 15 kilomètres vous attend afin de vous expliquer l’évolution et les travaux liés à la vigne en trottinettes électriques ou à pieds à vous de choisir ?! Pensez à réserver. Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien – Notre Dame d’Allençon Terranjou

