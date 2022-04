Portes ouvertes et apéritifs vignerons au Château Haut-de-Lerm Saint-Martin-de-Lerm Saint-Martin-de-Lerm Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Martin-de-Lerm Gironde 3 EUR Vous découvrirez les vins de la propriété accompagnés d’une assiette de tapas/produits locaux. Visite des chais et des vignes, présentation des Certifications Haute Valeur Environnementale et ISO 14001.

6€/adulte et 3€/enfant. 11h – 14h.

Par la suite, dès 12h repas à la ferme Auberge Gauvry située à 5mm.

