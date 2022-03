Portes Ouvertes Equilibre et Potentiels 32 Grande Rue Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Portes Ouvertes Equilibre et Potentiels 32 Grande Rue, 25 mars 2022, Rocheservière. Portes Ouvertes Equilibre et Potentiels

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à 32 Grande Rue

Pour la 3ème année consécutive, l’association Equilibre et Potentiels vous ouvre ses portes les vendredi 25 mars 2022 de 17h00 à 19h30 et samedi 26 mars 2022 de 10h00 à 12h00. Lors de ce moment, vous pourrez échanger en toute simplicité avec les praticiennes du Pôle. Ce sera l’occasion de découvrir les soins, les pratiques, les ateliers… qu’elles proposent. L’entrée est libre. Au plaisir de vous y accueillir ! Pour plus d’informations rendez-vous sur notre page Facebook. Renseignements auprès de Sandrine Mandin 06.48.84.41.42

Entrée libre

Consultations bien-être et Développement personnel 32 Grande Rue 32 Grande Rue, 85620 Rocheservière Rocheservière Château de la Source Vendée

