Meuse Journée portes ouvertes de l’établissement : collège à partir de la 4ème, lycée, apprentis et adultes.

Visite de l’établissement et des plateaux techniques: exploitation agricole et hall de transformation des aliments.

Nombreuses activités dans tous les domaines de formation: agriculture, alimentaire, méthanisation, forêt, canin-félin, équin sur les sites de Bar-le-Duc, Verdun et Belleray.

Échanges avec les formateurs et apprenants.

Entrée gratuite. epl.bar-le-duc@educagri.fr +33 3 29 79 98 20 https://eplagro55.fr/ EPL Agro

