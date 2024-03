Portes Ouvertes Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, samedi 16 mars 2024.

L’école de l’excellence informatique Epitech vous ouvre les portes de son campus rennais, le samedi 16 mars 2024 de 10h à 14h. Découvrez par vous-même comment Epitech Rennes façonne les futurs leaders de l’informatique.

Découvrez le Programme Grande École :

– Cursus historique en accès post-bac amenant à un Bac +5 (diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)

– Le déroulement pédagogique des 3 premières années : langages de programmation, Piscines, pédagogie active par projets

– La 4e année à l’international à travers le témoignage d’étudiants

– La 5e année et la vie après Epitech avec l’un de nos alumni

– Mais aussi visite de l’école, Hub d’innovation, vie associative ou encore les stages en entreprise…

Découvrez les cursus d’excellence MSc Pro :

– Cursus accessible après un un Bac +2/3 amenant à un Bac +5 (Titres RNCP de niveau 7)

– Conditions d’admission, pédagogique active par projets et modalités d’alternance

– Échange avec les apprenants, alumni et les équipes

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Data et Business & Technology Management.…

Inscription pour les Portes Ouvertes sur https://www.epitech.eu/agenda/?ville=rennes

Epitech est convaincue que l’apprentissage ne se limite pas à la théorie, mais qu’il se concentre également sur la pratique et l’appropriation. Ne manquez pas cette occasion de découvrir Epitech Rennes où l’avenir informatique se programme dès aujourd’hui.

