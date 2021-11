Portes Ouvertes Epitech Rennes Epitech Rennes, 27 novembre 2021, Rennes.

Portes Ouvertes Epitech Rennes

Epitech Rennes, le samedi 27 novembre à 09:30

Vous êtes passionnés d’informatique et de numérique ? Pour votre orientation, choisissez les métiers de l’informatique qui recrutent. Venez nous rencontrer lors de notre Journée Portes Ouvertes, samedi 27 novembre 2021 de 9h30 à 17h. Venez nous rencontrer et découvrez par vous-même ce qui fait notre différence ! – la pédagogie unique de l’école centrée sur la pratique. – les métiers et les carrières dans l’informatique. – et surtout, pour visiter le campus et échanger avec les étudiants et les équipes. Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour cette journée. Afin de participer à notre Journée Portes Ouvertes, merci de vous inscrire via : [https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes](https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes)

Entrée gratuite sur inscription

Portes Ouvertes

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T17:00:00