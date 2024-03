Portes Ouvertes Epitech Epitech Nancy Nancy, samedi 16 mars 2024.

Portes Ouvertes Epitech Et si votre avenir c’était l’informatique ? Venez découvrir Epitech, l’Ecole de l’Expertise Informatique, à notre prochaine Journée Portes Ouvertes et échangez avec nos étudiants et notre équipe ! Samedi 16 mars, 10h00 Epitech Nancy Inscription gratuite et obligatoire

Envie de travailler dans la tech ? Venez découvrir Epitech, l’école de l’expertise informatique, lors de sa journée portes ouvertes et échangez avec les étudiants et l’équipe encadrante. Les cursus sont accessibles à partir du Bac et jusqu’à Bac+3 ! Inscription préalable recommandée.

Epitech, École de l’Innovation et de l’Expertise Informatique, propose plusieurs formations s’adressant aux élèves passionnés par les nouvelles technologies.

– Le programme Programme Grande École s’adresse aux titulaires d’un Bac ou d’un Bac+1 souhaitant effectuer leurs études supérieures dans le secteur de l’informatique et obtenir un Bac+5 en bénéficiant d’une pédagogie innovante basée sur la pratique. Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

– Le Programme MSc Pro, en 2 ou 3 ans, est accessible après un Bac +2 ou un Bac+3 et se déroule en alternance.

Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise.

Les formations débouchent sur des emplois à fort potentiel avec 100% des élèves embauchés à la fin de leurs études.

Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Epitech Nancy