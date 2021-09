Portes ouvertes Epicerie Participative Coop’Az Azur, 11 septembre 2021, Azur.

Portes ouvertes Epicerie Participative Coop’Az 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 13:00:00

Azur Landes Azur

Coop’Az est une épicerie participative à Azur. Pour fêter la rentrée toute l’équipe vous propose de venir découvrir notre fonctionnement et de tester les produits pour vous faire votre expérience! Venez jouer les Coop’Aziens!

Notre épicerie soutient une agriculture locale, de qualité et les circuits courts. Elle propose des produits alimentaires tel que fruits, légumes, produits laitiers, viandes, poissons, pates, riz légumineuses mais également des produits d’hygiène et d’entretien, des boissons diverses….tous séletionnés selon notre charte.

Afin de donner accés au plus grand nombre à ces douceurs, l’épicerie est réservée à ses adhérents qui s’engagent à donner 3 heures de leur temps par mois pour faire tourner la boutique.

Alors si vous aimiez jouer à la marchande quand vous étiez petit c’est le moment de réaliser votre rêve! ;)

On vous attend nombreux et dans la bonne humeur!

+33 6 72 83 33 32

Coop’Az

