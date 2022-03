Portes Ouvertes Entreprises IUT de Rennes, 17 mars 2022, Rennes.

Ce sera pour nous un moment privilégié pour vous présenter nos Départements secondaires (Chimie, GC-CD, GEII, GMP) et tertiaires (Carrières Sociales et GEA) ainsi que notre offre de formation et ses évolutions dans le cadre du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Cette réforme nous pousse à développer plus encore l’alternance dans nos formations. A l’heure où nous construisons les programmes, nous vous proposons de venir échanger avec des représentants de l’ensemble de nos départements d’enseignement, pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins. ### Programme de la soirée * Conférence : présentation de l’offre de formation * Visite des plateaux techniques (GMP, GEII, GCCD et Chimie) * Temps d’échange convivial ### Inscription Afin d’organiser cette soirée au mieux, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par notre questionnaire en ligne

IUT de Rennes 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



