PORTES OUVERTES ENTREPRISE SOTAPHARM La Ferté-Bernard, 15 octobre 2022

2022-10-15 – 2022-10-15 La Ferté-Bernard

Sarthe Découverte des équipes et des métiers de l’entreprise. Inscription obligatoire : 02.43.60.12.80 info@alma-sotapharm.com +33 2 43 60 12 80 La Ferté-Bernard

