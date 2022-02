Portes Ouvertes ENSGSI Nancy ENSGSI, 5 mars 2022, Nancy.

Portes Ouvertes ENSGSI Nancy

ENSGSI, le samedi 5 mars à 10:00

Rendez-vous incontournable pour les lycéens et étudiants en quête d’une formation scientifique d’excellence, cette journée d’information annuelle proposera à nouveau cette année aux visiteurs des ateliers participatifs et des salles thématiques exposant les éléments clés de la formation d’ingénieurs généralistes (l’innovation et son déploiement en entreprise, le développement personnel, l’ingénieur scientifique et créatif)… l’ENSGSI accompagnera le public dans un véritable circuit de découvertes : ‐ 5 doubles-diplômes à l’international : Allemagne, Espagne, Amérique Latine… ‐ 1 double-diplôme Ingénieur-Manager en partenariat avec l’ICN Business School ‐ 5 masters pour se spécialiser en dernière année ‐ 1 accréditation internationale en Management de la Technologie, accordée en exclusivité à l’ENSGSI par l’association scientifique internationale IAMOT ‐ Des labels internationaux : EUR-ACE (délivré par la Commission des Titres d’Ingénieur) et INCOSE (en ingénierie système) ‐ 1 plateforme technologique de pointe : le Lorraine Fab Living Lab®. L’ENSGSI proposera à chacun de créer des objets divers et personnalisés via des imprimantes 3D, d’expérimenter sa créativité sur des tables tactiles, ou encore de tester l’impressionnant dispositif de suivi de la position rétinienne sur un objet (« eyes-tracking ») ! **La Journée Portes Ouvertes : apprécier l’essentiel dans le détail…** Enseignants, Chercheurs, Etudiants, Anciens Élèves : ils seront tous mobilisés pour accueillir et renseigner les visiteurs tout au long de la journée ! Par pôles thématiques d’information, il sera possible de découvrir : – les voies d’admission à l’ENSGSI – la pédagogie par l’action et les collaborations avec les entreprises – les spécificités pédagogiques de l’école – La mobilité internationale – les Masters et leurs spécialités – le laboratoire ERPI, spécialisé en recherche sur les processus innovatifs, et son offre en doctorat. **Sans oublier la vie étudiante :** – à l’ENSGSI, par la présence des nombreuses associations de l’école, – à Nancy : logement, transports, restauration, et autres facilités pour une école située au Centre-ville ! Autant d’atouts exceptionnels et accessibles, qui font de cette école à taille humaine, LA Grande École de l’INNOVATION !

Entrée libre

Journée portes ouvertes annuelle de l’ENSGSI

ENSGSI 8 rue bastien lepage 54000 Nancy Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T17:00:00