Portes ouvertes en terre de Pessac-Léognan Syndicat Viticole de Pessac-Léognan Bordeaux, samedi 7 décembre 2024.

Portes ouvertes en terre de Pessac-Léognan Venez découvrir les saveurs des vins de Pessac-Léognan lors des journées portes ouvertes des châteaux de l’appellation en décembre ! 7 et 8 décembre Syndicat Viticole de Pessac-Léognan Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-07T10:00:00+01:00 – 2024-12-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-08T10:00:00+01:00 – 2024-12-08T18:00:00+01:00

Pessac-Léognan, entre histoire et gastronomie

Le temps d’un week-end, les 7 et 8 décembre 2024, de 10h à 18h, les propriétaires des châteaux de l’appellation Pessac-Léognan ouvriront les portes de leurs domaines, pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de leur propriété et la saveur unique de leur vin.

Au fil des châteaux de l’appellation, ces Portes Ouvertes seront rythmées par des visites, dégustations, ballades et animations.

En parallèle, plusieurs châteaux proposent également des dîners-dégustations à découvrir sur le site de l’événement.

Syndicat Viticole de Pessac-Léognan 1 cours du XXX juillet 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pessac-leognan.com/ »}]

bordeaux vin