Aurions-Idernes Aurions-Idernes Aurions-Idernes, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes en Madiran au domaine du Crampilh Aurions-Idernes Aurions-Idernes Catégories d’évènement: Aurions-Idernes

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes en Madiran au domaine du Crampilh Aurions-Idernes, 20 novembre 2021, Aurions-Idernes. Portes ouvertes en Madiran au domaine du Crampilh 2021-11-20 11:00:00 – 2021-11-20

Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques Aurions-Idernes 15 15 EUR A partir de 11h : visite du domaine, dégustation de vin et vente de bière sur place,

repas et animation musicale.

A 19h : animation musicale avec «LES A COUPS FUN», repas : poulet aux oignons de mamie

Réservation avant le 15/11. A partir de 11h : visite du domaine, dégustation de vin et vente de bière sur place,

repas et animation musicale.

A 19h : animation musicale avec «LES A COUPS FUN», repas : poulet aux oignons de mamie

Réservation avant le 15/11. A partir de 11h : visite du domaine, dégustation de vin et vente de bière sur place,

repas et animation musicale.

A 19h : animation musicale avec «LES A COUPS FUN», repas : poulet aux oignons de mamie

Réservation avant le 15/11. Domaine du crampilh dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aurions-Idernes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Aurions-Idernes Adresse Ville Aurions-Idernes lieuville 43.54442#-0.13532