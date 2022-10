Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Damiens Aydie, 20 novembre 2022, Aydie.

Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Damiens

Domaine Damiens Place de l’église Aydie Pyrnes-Atlantiques Place de l’église Domaine Damiens

2022-11-20 – 2022-11-20

Place de l’église Domaine Damiens

Aydie

Pyrnes-Atlantiques

24 24 EUR – 10h/18h : dégustation des vins bio et sans sulfites, entre cuves et barriques. Musique au chai avec « Adi’Jazz » et « Et Moi Trio ». Sculpteur sur pierre en action. Marché des saveurs du Béarn et artisanat.

– 12h : méchoui de la Ferme Betbeder et Cantère, en salle (sur réservation).

– 12h/15h – Lou Gnac : les Vic-Bilh Burgers de Cyril du Central Park et la Cochonaille de la Ferme du Claus. À votre guise, autour d’un palox, en musique. En option, ateliers dégustation, « parce-que le monde du vin est pour tous », avec Martine Bounet. Infos sur site internet.

– 11h : atelier pour les petits « Reconnaître les odeurs et les goûts » (gratuit, sur réservation).

+33 5 59 04 03 13

