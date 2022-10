Portes Ouvertes en Madiran, au Château de Crouseilles, 20 novembre 2022, .

Portes Ouvertes en Madiran, au Château de Crouseilles



2022-11-20 – 2022-11-20

24 EUR – Dès 10h et toute la journée : dégustation commentée des vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, vente de Pacherenc d’Or d’exception. Découverte libre du parcours des « 7 Folies », parcours oenotouristique primé aux Best of Wine Tourism.

– 10h30, 14h et 16h : visites guidées des installations de la cave par nos vignerons.

– À 10h, 11h30, 15h, 16h30 : participer par équipe à l’Escape Game « Les Secrets du Madiran » (sur réservation).

– 11h : atelier « Grands Crus de Pacherenc », à la découverte des plus belles cuvées de nos vins blancs vendangés en trois tries successives.

– 12h30 : déjeuner des Portes ouvertes dans la grande salle du château (sur réservation).

Château de crouseilles

dernière mise à jour : 2022-10-18 par