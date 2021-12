Portes Ouvertes (en ligne) – Bachelor Numérique au Havre

Préparez votre orientation post bac dans le numérique et l’informatique en participant aux Portes Ouvertes organisées en téléprésentiel par le campus de La Manu au Havre ! Samedi 15 janvier 2022 (14h) En téléprésentiel uniquement Organisé par LA MANU Le Havre **Inscription** : [https://lamanu.fr/jpo](https://lamanu.fr/jpo/) Au programme : * Présentation de l’école La Manu et de son campus du Havre * Présentation des programmes Bachelor (Bac+3) et Mastères (Bac+5) * Présentation de projets étudiants * Temps d’échanges entre l’équipe et les participants À très bientôt, en ligne ! Portes Ouvertes en téléprésentiel par l’école du numérique La Manu au Havre.

