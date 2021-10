Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes en Jurançon Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes en Jurançon Monein, 12 décembre 2021, Monein. Portes ouvertes en Jurançon 2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein C’est le retour des traditionnelles Portes Ouvertes en Jurançon. Nichés face à la chaîne des Pyrénées, une quarantaine de vignerons indépendants vous accueillent dans leurs domaines.

Au programme : des marchés gourmands, des stands artisanaux, de la musique, des visites de chai, des rencontres avec les vignerons… Le tout dans une ambiance festive et conviviale.

