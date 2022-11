Portes ouvertes en Jurançon Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Portes ouvertes en Jurançon

Lucq-de-Béarn, 11 décembre 2022

Domaine Larroudé
20 chemin du Then
Lucq-de-Béarn

Domaine Larroudé
20 chemin du Then

Lucq-de-Béarn

Cette année, venez fêter les 25 ans des traditionnelles portes ouvertes « Sur la route des vins du Jurançon ».

25 ans de convivialité, d’émotions, de millésimes !

Présence de producteurs (canards, fromages, charcuterie, veau, farines), exposition photo/peinture.

+33 5 59 34 35 40

