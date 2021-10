Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes en Jurançon Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes en Jurançon Lucq-de-Béarn, 12 décembre 2021, Lucq-de-Béarn. Portes ouvertes en Jurançon Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

2021-12-12 – 2021-12-12 Domaine Larroudé 20 chemin du Then

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn C’est le retour des traditionnelles Portes Ouvertes en Jurançon. Nichés face à la chaîne des Pyrénées, une quarantaine de vignerons indépendants vous accueillent dans leurs domaines.

Au programme : des marchés gourmands, des stands artisanaux, de la musique, des visites de chai, des rencontres avec les vignerons… Le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Domaines ouverts : Château Lafitte, Domaine Bellegarde, Domaine Bru-Baché, Domaine Capdevielle, Domaine Castéra, Domaine Malarrode, Domaine Montaut, Domaine Nomboly-Traydou, Domaine Bayard, Domaine Bordenave, Domaine Montesquiou, Domaine Nigri, Clos Laplume. C’est le retour des traditionnelles Portes Ouvertes en Jurançon. Nichés face à la chaîne des Pyrénées, une quarantaine de vignerons indépendants vous accueillent dans leurs domaines.

