Portes ouvertes en Jurançon : Domaine Cauhapé Monein, 12 décembre 2021, Monein.

Portes ouvertes en Jurançon : Domaine Cauhapé Quartier Castet Domaine Cauhapé Monein

2021-12-12 09:30:00 – 2021-12-12 18:00:00 Quartier Castet Domaine Cauhapé

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

Découverte en avant-première de nos dernières cuvées « Belle des vignes », « Escapade » et « L’Eclipse »

Pour vous restaurer, 200 places assises sont à votre disposition, sans réservation, pour déguster dans une très bonne ambiance les produits goûteux du terroir.

Au buffet gourmand, vous pourrez apprécier : les huîtres de la Perle Cancalaise, la garbure béarnaise de l’Estaminet, le porcelet mariné au piment d’Espelette servi par Abel Caubios, les fromages de la ferme Soubirou, les biscuits et cookies de Mr Laurent.

Au marché des gourmets, laissez-vous tenter par : les foies gras et conserves de la ferme Barraquet, les crêpes, gaufres et miels de Jérôme Thiout, les pains et gourmandises de la boulangerie Tartinette à Roulette.

Découverte en avant-première de nos dernières cuvées « Belle des vignes », « Escapade » et « L’Eclipse »

Pour vous restaurer, 200 places assises sont à votre disposition, sans réservation, pour déguster dans une très bonne ambiance les produits goûteux du terroir.

Au buffet gourmand, vous pourrez apprécier : les huîtres de la Perle Cancalaise, la garbure béarnaise de l’Estaminet, le porcelet mariné au piment d’Espelette servi par Abel Caubios, les fromages de la ferme Soubirou, les biscuits et cookies de Mr Laurent.

Au marché des gourmets, laissez-vous tenter par : les foies gras et conserves de la ferme Barraquet, les crêpes, gaufres et miels de Jérôme Thiout, les pains et gourmandises de la boulangerie Tartinette à Roulette.

+33 5 59 21 33 02

Découverte en avant-première de nos dernières cuvées « Belle des vignes », « Escapade » et « L’Eclipse »

Pour vous restaurer, 200 places assises sont à votre disposition, sans réservation, pour déguster dans une très bonne ambiance les produits goûteux du terroir.

Au buffet gourmand, vous pourrez apprécier : les huîtres de la Perle Cancalaise, la garbure béarnaise de l’Estaminet, le porcelet mariné au piment d’Espelette servi par Abel Caubios, les fromages de la ferme Soubirou, les biscuits et cookies de Mr Laurent.

Au marché des gourmets, laissez-vous tenter par : les foies gras et conserves de la ferme Barraquet, les crêpes, gaufres et miels de Jérôme Thiout, les pains et gourmandises de la boulangerie Tartinette à Roulette.

OT CDB

Quartier Castet Domaine Cauhapé Monein

dernière mise à jour : 2021-11-27 par