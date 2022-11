Portes ouvertes en Jurançon : Dégustation et Spectacle Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Portes ouvertes en Jurançon : Dégustation et Spectacle

Domaine Bellegarde, Quartier Coos, Monein

10 décembre 2022

15h à 18h : Visite du domaine.

17h : Spectacle autour du vin « In febula ». Spectacle qui mêle récits, anecdotes et légendes sur le monde du vin. Suivi d'une dégustation des vins du domaine.

EUR 15

