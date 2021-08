Portes ouvertes en Blaye Côtes de Bordeaux – les coulisses des vendanges Blaye, 4 septembre 2021, Blaye.

Portes ouvertes en Blaye Côtes de Bordeaux – les coulisses des vendanges 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-05 20:00:00

Blaye Gironde Blaye

Les samedi 4 et dimanche 5 septembre, les châteaux de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux vous ouvrent leurs portes aux prémices de la saison des vendanges pour vous faire découvrir leur travail et leur passion. Visites de chais, explications sur le métier de vigneron, animations et dégustations seront au rendez-vous !

Entre sites classés et coteaux ensoleillés, le vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux regorge de sites culturels uniques et de paysages enchanteurs !

Blaye Côtes de Bordeaux, c’est des vignerons passionnés et un patrimoine local exceptionnel à découvrir le temps d’un week-end !

+33 5 57 42 91 19

blaye tourisme

dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT Blaye