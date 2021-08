Beaulieu Beaulieu Beaulieu, Orne Portes ouvertes église Notre Dame de l’Assomption Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Orne

Portes ouvertes église Notre Dame de l’Assomption Beaulieu, 18 septembre 2021, Beaulieu. Portes ouvertes église Notre Dame de l’Assomption 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Le Bourg Eglise Notre Dame de l’Assomption

Beaulieu Orne Beaulieu Partie du XVIe s. Vierge à l’Enfant du XVe s,

poutre de gloire et portes de sacristie du XVIIe

Visite libre. Un livret est disponible dans l’église. Partie du XVIe s. Vierge à l’Enfant du XVe s,

poutre de gloire et portes de sacristie du XVIIe

Visite libre. Un livret est disponible dans l’église. patrimoine.memoirebeaulieu@yahoo.fr +33 2 33 25 60 12 Partie du XVIe s. Vierge à l’Enfant du XVe s,

poutre de gloire et portes de sacristie du XVIIe

Visite libre. Un livret est disponible dans l’église. dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu, Orne Autres Lieu Beaulieu Adresse Le Bourg Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Beaulieu lieuville 48.68061#0.74541