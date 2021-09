Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Portes ouvertes église de Neuilly sur Eure Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Longny les Villages Orne A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Grermain de Neuilly sur Eure vous ouvre ses portes : Fondations du XIIe s, clocher du XVIIe s, porche du XIXe s. Beau christ en croix en bois à gauche de l’autel.

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h dernière mise à jour : 2021-08-31 par

