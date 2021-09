Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Portes ouvertes église de Moulicent Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Portes ouvertes église de Moulicent Longny les Villages, 18 septembre 2021, Longny les Villages. Portes ouvertes église de Moulicent 2021-09-18 – 2021-09-19 MOULICENT Le bourg

Longny les Villages Orne A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint-Denis de Moulicent vous ouvre ses portes : XVIIIe s. Belles statues de Sainte Suzanne et de Saint Robert.

