Portes Ouvertes Eglise de la Poterie au Perche Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche. Portes Ouvertes Eglise de la Poterie au Perche 2021-09-18 – 2021-09-19 LA POTERIE AU PERCHE Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Tourouvre au Perche Orne Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Pierre – Saint Paul de la Poterie au Perche ouvre ses portes. Eglise du XVI e s avec à l’intérieur une belle représentation peinte de l’Assomption du XVIIe s

+33 2 33 25 73 28

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-19 par

