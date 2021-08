Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Portes Ouvertes Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Portes Ouvertes Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche. Portes Ouvertes Eglise de Bresolettes 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Saint-Pierre BRESOLETTES

Tourouvre au Perche Orne Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Pierre de Bresolettes ouvre ses portes. Eglise du XVI e s avec fenêtre à menaux. Construction en pierre de roussard et silex.

Visite sur RDV samedi et dimanche de 10h à 18h. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Pierre de Bresolettes ouvre ses portes. Eglise du XVI e s avec fenêtre à menaux. Construction en pierre de roussard et silex.

Visite sur RDV samedi et dimanche de 10h à 18h. +33 2 33 34 35 20 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Pierre de Bresolettes ouvre ses portes. Eglise du XVI e s avec fenêtre à menaux. Construction en pierre de roussard et silex.

Visite sur RDV samedi et dimanche de 10h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Eglise Saint-Pierre BRESOLETTES Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.63028#0.62634