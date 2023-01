PORTES OUVERTES ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN TALM-LE MANS Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe TALM-Le Mans donne rendez-vous aux futurs candidats aux concours d’art et design et à tous les curieux pour échanger avec les élèves, professeurs et techniciens. Visite des ateliers techniques, des ateliers des élèves, expositions, stands d’information, ouverture d’ateliers performance Rendez-vous aux portes ouvertes de TALM-Le Mans pour rencontrer les élèves et professeurs, découvrir les ateliers techniques et assister aux démonstrations, visiter l’école et parcourir les expositions de photos, peinture… contact-lemans@talm.fr +33 2 72 16 48 78 https://esad-talm.fr/fr/actualites/portes-ouvertes-2023 Le Mans

