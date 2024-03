Portes ouvertes École Sainte Bernadette à MUZILLAC Ecole Sainte Bernadette Muzilheg, vendredi 12 avril 2024.

Portes ouvertes École Sainte Bernadette à MUZILLAC Le vendredi 12 avril entre 17h et 19h Vendredi 12 avril, 17h00 Ecole Sainte Bernadette Entrée libre

À MUZILLAC, l’école Sainte Bernadette et sa filière bilingue français-breton fait ses portes ouvertes le vendredi 12 avril 2024 entre 17h et 19h.

L’équipe enseignante et les parents d’élèves de l’école de Sainte Bernadette vous invitent à les rencontrer pour échanger sur les atouts d’une scolarité en langue bretonne pour vos enfants. C’est également l’occasion de découvrir les locaux et les équipements de l’école et de poser toutes les questions sur la scolarité.

Cette année, l’école compte 160 d’élèves, dont 60 en classe bilingue français-breton.

Au plaisir de vous voir bientôt…

Ecole Sainte Bernadette 20 rue Châteaubriand Muzillac Muzilheg 56190 Mor-Bihan Breizh [{« type »: « email », « value »: « eco56.stebe.muzillac@e-c.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.97.41.67.38 »}]

