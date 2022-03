Portes ouvertes école Sainte Anne Plabennec École maternelle et élémentaire Sainte Anne – Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Au cœur de la commune de Plabennec, l’Ecole Sainte Anne accueille, depuis plus de 150 ans, les élèves dans un cadre rassurant et bienveillant. Notre projet, fondé sur les valeurs chrétiennes d’accueil et d’ouverture à tous, a pour objectif de faire grandir et permettre la réussite des enfants accueillis. Cette ouverture se manifeste aussi bien dans les dispositifs de l’établissement comme le dispositif ULIS que dans les projets sans cesse renouvelés. Les langues vivantes y tiennent une part importante, aussi bien dans les 5 classes de la filière bilingue breton-français que dans les classes monolingues avec l’anglais. N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre projet et rencontrer l’équipe. Portes ouvertes de l’école Sainte Anne de Plabennec École maternelle et élémentaire Sainte Anne – Plabennec 35 Rue Des Trois Frères Le Roy 29860 PLABENNEC Plabennec Finistère

