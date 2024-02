Portes ouvertes ecole Saint-Anne KERVIGNAC 3 rue du stade, 56700 Kervignac Kervignac, vendredi 29 mars 2024.

Portes ouvertes ecole Saint-Anne KERVIGNAC visite de l’école et rencontre de l’équipe enseignante Vendredi 29 mars, 17h00 3 rue du stade, 56700 Kervignac entrée libre

Le vendredi 29 mars, de 17h à 19h, l’école Sainte-Anne ouvre ses portes aux familles qui désirent y inscrire leur(s) enfant(s).

Ce sera l’occasion de visiter les classes et de rencontrer l’équipe enseignante.

3 rue du stade, 56700 Kervignac 3 rue du stade00 kervignac Kervignac 56700 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02-97-65-65-10 »}, {« type »: « email », « value »: « eco56.stean.kervignac@enseignement-catholique.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621007224 »}]

école bilingue

ecole Sainte-Anne KERVIGNAC