Rosko

Ecole des Moguérou, Roscoff, le samedi 26 mars à 10:00

Venez visiter une école publique bilingue maternelle et primaire, indépendante de la carte scolaire. Rencontrez une équipe enseignante aux petits soins pour les enfants. L’amicale laïque des Moguérou vous offrira le café et le thé.

Entrée libre

Ecole des Moguérou,Roscoff 4 rue Jules Ferry, Roscoff Rosko Penn-ar-Bed

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

