Portes ouvertes école Prévert-Desnos Ecole Prévert-Desnos Plœmeur, samedi 23 mars 2024.

Portes ouvertes école Prévert-Desnos Rencontre avec les enseignantes et les parents d’élèves de la filière bilingue de Ploemeur Samedi 23 mars, 10h00 Ecole Prévert-Desnos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Rencontre avec les enseignantes et les parents d’élèves de la filière bilingue de Ploemeur.

Inscription possible pour les enfants nés entre 2019 et 2022.

La filière bilingue est proposée sur 2 sites à Ploemeur: écoles Prévert-Desnos et La Châtaigneraie-Pagnol.

Ecole Prévert-Desnos boulevard Mitterrand, Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne

filière bilingue div yezh