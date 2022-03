Portes ouvertes École Le Petit Prince Plouguerneau École publique du Petit Prince Mogueran Catégories d’évènement: Finistère

Mogueran

Portes ouvertes École Le Petit Prince Plouguerneau École publique du Petit Prince, 30 avril 2022, Mogueran. Portes ouvertes École Le Petit Prince Plouguerneau

École publique du Petit Prince, le samedi 30 avril à 09:30

L’école du Petit Prince compte 10 classes réparties en deux filières : 5 classes en filière monolingue et 5 classes la filière bilingue français-breton. Portes ouvertes de 9h30 à 12h. Portes ouvertes École Petit Prince École publique du Petit Prince 8 rue St Exupéry 29880 Plouguerneau Mogueran Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mogueran Autres Lieu École publique du Petit Prince Adresse 8 rue St Exupéry 29880 Plouguerneau Ville Mogueran lieuville École publique du Petit Prince Mogueran Departement Finistère

École publique du Petit Prince Mogueran Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mogueran/

Portes ouvertes École Le Petit Prince Plouguerneau École publique du Petit Prince 2022-04-30 was last modified: by Portes ouvertes École Le Petit Prince Plouguerneau École publique du Petit Prince École publique du Petit Prince 30 avril 2022 École publique du Petit Prince Mogueran Mogueran

Mogueran Finistère