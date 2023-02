Portes ouvertes école et collège Ste Marie- St Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Portes ouvertes école et collège Ste Marie- St Michel École et collège Ste Marie- St Michel, 4 mars 2023, Ornans Ornans. Portes ouvertes école et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies École et collège Ste Marie- St Michel Ornans Doubs École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies

2023-03-04 09:00:00 – 2023-03-04 13:00:00

École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies

Ornans

Doubs Ornans Les portes ouvertes de l’école et collège Ste Marie – St Michel se dérouleront le samedi 4 mars de 9h à 13h. contact@stemarie-stmichel.fr École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ville Ornans Ornans lieuville École et collège Ste Marie- St Michel 2 rue du Clos des Haies Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans ornans/

Portes ouvertes école et collège Ste Marie- St Michel École et collège Ste Marie- St Michel 2023-03-04 was last modified: by Portes ouvertes école et collège Ste Marie- St Michel École et collège Ste Marie- St Michel Ornans 4 mars 2023 2 rue du Clos des Haies École et collège Ste Marie- St Michel Ornans Doubs Doubs École et collège Ste Marie- St Michel Ornans Ornans, Doubs

Ornans Ornans Doubs