Portes ouvertes école Diwan de Saint-Herblain Skol Diwan Sant-Ervlan Saint-Herblain, samedi 16 mars 2024.

Portes ouvertes école Diwan de Saint-Herblain Envie de découvrir l’enseignement immersif en breton dans une école associative, gratuite, laïque et ouverte à tous? Samedi 16 mars, 10h00 Skol Diwan Sant-Ervlan Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Notez vite dans vos agendas la date des prochaines portes ouvertes :

le samedi 16 mars prochain, l’école Diwan de Saint-Herblain ouvre ses portes ; l’occasion pour parents et enfants de découvrir le réseau Diwan en venant à la rencontre de l’équipe éducative, des élèves et des parents bénévoles qui la font vivre depuis maintenant plus de 40 ans !

Skol Diwan Sant-Ervlan 2 allée Henri Farman, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Le Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

