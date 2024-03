Portes ouvertes école Diwan de Nantes Ecole Diwan de Nantes Nantes, samedi 16 mars 2024.

Portes ouvertes école Diwan de Nantes Envie de découvrir l’enseignement immersif en breton dans une école associative, gratuite, laïque et ouverte à tous? Samedi 16 mars, 10h00 Ecole Diwan de Nantes Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Envie de découvrir l’enseignement immersif en breton dans une école associative, gratuite, laïque et ouverte à tous?

Notez vite dans vos agendas la date des prochaines portes ouvertes :

le samedi 16 mars prochain, l’école Diwan de Nantes ouvre ses portes ; l’occasion pour parents et enfants de découvrir le réseau Diwan en venant à la rencontre de l’équipe éducative, des élèves et des parents bénévoles qui la font vivre depuis maintenant plus de 40 ans !

Ecole Diwan de Nantes 160 Rue du Corps de Garde, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

portes ouvertes Diwan