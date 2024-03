Portes-Ouvertes Ecole Diwan An Oriant Skol Diwan an Oriant Lorient, vendredi 15 mars 2024.

Portes-Ouvertes Ecole Diwan An Oriant Venez découvrir les bienfaits du bilinguisme et rencontrer l’équipe enseignante 15 et 16 mars Skol Diwan an Oriant Entrée libre

Deux jours de portes-ouvertes : le vendredi 15 mars 2024 – 17h-19h et le samedi 16 mars de 10h à 13h. Vous découvrirez l’école, son environnement. Vous aurez l’occasion d’échanger avec des enseignants et quelques parents.

Skol Diwan an Oriant 1 rue Ferdinand Buisson 56100 LORIENT Lorient 56100 Morbihan Bretagne

