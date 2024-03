Portes ouvertes école de Pabu école Gilles Servat Pabu, samedi 16 mars 2024.

Portes ouvertes école de Pabu samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 portes ouvertes de l’école publique blingue Gilles Servat Skol Ar Yezhoù à Pabu. Enseignants et parents d’élèves seront là pour répondre à toutes vos questions Samedi 16 mars, 09h30 école Gilles Servat gratuit

Début : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Samedi 16 mars de 9h30 à 12h30, l’école publique blingue Gilles Servat Skol Ar Yezhoù à Pabu ouvre ses portes. Enseignants et parents d’élèves pourront vous faire visiter l’école, échanger avec vous sur les projets pédagogiques passés et en cours (classe de découverte, école du dehors, etc) et répondre à toutes vos questions

école Gilles Servat rue de l’église 22200 PABU Pabu 22200 Aodoù-an-Arvor Rannvro Breizh

