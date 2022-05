Portes ouvertes école de musique municipale le mercredi 11 et le jeudi 12 mai. Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

L’école de musique municipal de Listrac Médoc vous invite à deux journées portes ouvertes les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022. Venez rencontrer les professeurs et peut être vous découvrir un talent ! Pour plus de renseignements: 06.12.17.75.69 A vos agendas ! Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc Gironde

