Organisé autour du partenariat établi en 1993 entre le Conservatoire Populaire de Genève et l’AMR, l’École de Jazz de Genève offre un enseignement du Jazz Pré-professionnel de niveau international dans un cadre unique en Suisse. Venez nous rejoindre pour un événement chaleureux de Portes Ouvertes où vous pourrez découvrir les activités, rencontrer les professeurs et quelques étudiants ! Mardi 5 avril, 18 à 21h, AMR, 10, rue de Alpes. Rendez-vous à l’accueil avec une présentation des activités de l’école suivie d’un concert/questions-réponses avec les élèves de l’école à 19h. Pour toute question ou information supplémentaire: [info@ecoledejazzdegeneve.ch](mailto:info@ecoledejazzdegeneve.ch) Plus d’informations sur l’école: [https://ecoledejazzdegeneve.ch/](https://ecoledejazzdegeneve.ch/)

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T21:00:00

