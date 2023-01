Portes ouvertes Ecole de Design Nantes Atlantique Ecole de Design Nantes Atlantique – Site Ile de Nantes, 3 février 2023, Nantes.

2023-02-03

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui

Les étudiants et l’équipe pédagogique de l’Ecole de Design Nantes Atlantique auront le plaisir de vous accueillir afin de partager avec vous leur passion du design lors de cet événement, sur le nouveau campus de l’Île de Nantes, le vendredi 3 février de 10h à 18h et le samedi 4 février de 9h à 18h. Une occasion unique de :- Découvrir le nouveau campus et tous ses espaces dédiés à la pédagogie, dont le Learning Lab, les ateliers de prototypage et les studios numériques,- Découvrir les travaux, projets et réalisations d’étudiants,- Découvrir les parcours d’étudiants et de diplômés,- Échanger avec les étudiants et l’équipe pédagogique,- S’informer sur les démarches d’inscription.Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, une inscription obligatoire est mise en place. Elle vise à répartir les flux de visites sur ces deux journées dans le respect des jauges d’accueil de l’établissement.Inscription sur eventbrite.fr

Ecole de Design Nantes Atlantique – Site Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 13 50 70 https://www.lecolededesign.com https://www.youtube.com/watch?v=XGbcSjFDLps