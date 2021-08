Châtellerault École d'arts plastiques Châtellerault, Vienne Portes ouvertes Ecole d’Arts Plastiques École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du vendredi 3 septembre au mercredi 8 septembre à École d'arts plastiques

Profitez des journées portes pour rencontrer les enseignants de l’école d’arts plastiques et vous renseigner sur les disciplines proposées : Couture, croquis/dessin, graphisme, gravure, intiation aux arts plastiques, jours d’Angles, litographie sur métal, peinture, photographie argentique, pratique numériques (infographie) sérigraphie et volume. Vous pourrez assister à des démonstrations et même vous essayer à plusieurs techniques. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les productions des élèves.

École d'arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T17:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T17:00:00

