Hohfrankenheim Atelier Litho Hurstel Bas-Rhin, Hohfrankenheim Portes ouvertes d’un atelier de lithographie Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hohfrankenheim

Portes ouvertes d’un atelier de lithographie Atelier Litho Hurstel, 18 septembre 2021, Hohfrankenheim. Portes ouvertes d’un atelier de lithographie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Litho Hurstel

### Assistez à une démonstration d’impression lithographique et profitez d’une exposition d’œuvres imprimées à l’atelier. Visite de l’atelier litho, explications sur l’histoire et la technique, démonstration d’impression sur une presse mécanique des années 1890.

Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une démonstration d’impression lithographique et profitez d’une exposition d’œuvres imprimées à l’atelier. Atelier Litho Hurstel 6 Rue de l’Église, 67270 Hohfrankenheim Hohfrankenheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hohfrankenheim Autres Lieu Atelier Litho Hurstel Adresse 6 Rue de l'Église, 67270 Hohfrankenheim Ville Hohfrankenheim lieuville Atelier Litho Hurstel Hohfrankenheim