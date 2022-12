Portes ouvertes d’un atelier de céramique Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Portes ouvertes d’un atelier de céramique Longny les Villages, 4 février 2023, Longny les Villages . Portes ouvertes d’un atelier de céramique 1 La Ménagerie NEUILLY SUR EURE Longny les Villages Orne NEUILLY SUR EURE 1 La Ménagerie

2023-02-04 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 18:00:00

NEUILLY SUR EURE 1 La Ménagerie

Longny les Villages

Orne Sofia Marty, céramiste, ouvrira les portes de son atelier.

Venez découvrir ce lieu de production artisanale de céramiques (vaisselle, lampes, objets de décoration). Sofia Marty, céramiste, ouvrira les portes de son atelier.

Venez découvrir ce lieu de production artisanale de céramiques (vaisselle, lampes, objets de décoration). https://www.sofiamarty.com/ ©Sofia Marty

NEUILLY SUR EURE 1 La Ménagerie Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Longny les Villages Orne NEUILLY SUR EURE 1 La Ménagerie Ville Longny les Villages lieuville NEUILLY SUR EURE 1 La Ménagerie Longny les Villages Departement Orne

Longny les Villages Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/

Portes ouvertes d’un atelier de céramique Longny les Villages 2023-02-04 was last modified: by Portes ouvertes d’un atelier de céramique Longny les Villages Longny les Villages 4 février 2023 1 La Ménagerie NEUILLY SUR EURE Longny les Villages Orne Longny-les-Villages Orne

Longny les Villages Orne